George Clooney, pagato 165mila euro da Fazio per fare concorrenza alla Rai?

Non è la prima volta che a Che tempo che fa vengono mosse accuse del genere: fare pubblicità alla concorrenza, Netflix. Ora alcuni parlamentari della Lega aggravano questa accusa sostenendo che il 20 dicembre scorso George Clooney sia stato ospite di Fabio Fazio venendo pagato circa 165 mila euro per videocollegarsi col programma e pubblicizzare il proprio film di prossima uscita, Midnight Sky, prodotto e trasmesso da Netflix.

165mila euro di soldi pubblici si cui alcuni parlamentari della Lega vogliono vederci chiaro e quindi hanno presentato un quesito in Commissione di vigilanza Rai, dichiarando in una nota che "secondo alcune indiscrezioni, la partecipazione domenica 20 dicembre di George Clooney alla trasmissione di Fazio, Che tempo che fa, sarebbe costata circa 165mila euro di soldi pubblici".

"Se fosse confermato sarebbe gravissimo, tanto più perché l'intervista sarebbe servita all'attore per promuovere il suo ultimo film The Midnight Sky, uscito in Italia su una piattaforma digitale straniera, concorrente del servizio pubblico e di Rai Cinema. Insomma, oltre al danno, pure la beffa. Chiediamo di sapere tutta la verità".

E precisano anche: "Inoltre, se a pagare per promuovere il film fosse stata la casa di produzione del film o la piattaforma dove verrà trasmesso, il programma dovrebbe fare altro e non essere uno spazio pubblicitario, per di più concorrenziale alla Rai stessa senza per giunta comunicarlo agli ascoltatori con la dovuta chiarezza. Ricordiamo, infine, che il pluralismo deve essere sempre garantito, anche e soprattutto a Che tempo che fa".