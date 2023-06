Georgina Rodriguez protagonista della nuova campagna di Guess

Georgina Rodriguez nuova testimonial della campagna globale di Guess

Lady Ronaldo è il nuovo volto di Guess. Georgina Rodriguez, stupenda compagna del fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo, è stata scelta come protagonista della nuova campagna pubblicitaria mondiale del marchio di moda per la stagione Fall/Winter 2023.

La campagna, come scrive Engage, che avrà visibilità in tutto il mondo su stampa di moda e lifestyle, social media, outdoor e nei negozi Guess e Marciano by Guess, è stata diretta da Paul Marciano, Chief Creative Officer dell’azienda di moda, e scattata dalla fotografa italiana Nima Benati.

“Volevamo catturare un giorno nella vita di Georgina, raccogliendo sprazzi della vita glamour di questa superstar”, racconta Paul Marciano. La campagna è stata scattata al Santo Mauro Hotel di Madrid, un albergo del 1800 ricco di lussuosi giardini privati e camere dall’atmosfera regale.

“Ci fa piacere dare il benvenuto a Georgina nella nostra nuova campagna con Guess e Marciano – continua Paul Marciano –. Georgina è una donna forte, sicura di sé e determinata. La campagna e la location riflettono pienamente non solo la sua naturale bellezza ma anche la sua sensualità, il dinamismo e la forza interiore, interpretando alla perfezione la visione e lo stile del brand.”