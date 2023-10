Giambruno, "arriverà roba più grossa". Meloni "incazzata": manina di Marina?

Caso Giambruno, Meloni devastata diserta la kermesse di FdI e teme ci sia un piano politico per farla cadere

Il caso Giambruno non è chiuso, indiscrezioni parlano di un nuovo servizio di Striscia la Notizia: "Arriverà roba più grossa", filtra da ambienti Mediaset e ne sono convinti in FdI. La paura è che ci siano altri video o audio con avance sessuali o altre immagini e notizie imbarazzanti. Che qualcuno potrebbe strumentalizzare per danneggiare la premier. Che torna quindi a sentirsi "accerchiata". In molti si chiedono con chi ce l’avesse la premier quando ha detto: "Siamo lo specchio della meschinità dei nostri nemici". Nei retroscena si punta a Forza Italia. E a un nuovo nome: quello di Marina Berlusconi. Di certo c’è - si legge su Il Corriere della Sera - che gli audio e i fuorionda di Giambruno risalgono a luglio. Mentre dopo le due puntate di “Striscia” è stato Pier Silvio a chiamare Meloni, non Marina.

Ce n’è abbastanza per immaginare una cordata di Forza Italia per affidare la leadership del partito a Marina. Con la quale Meloni è arrivata al punto di rottura sulla tassazione degli extraprofitti bancari. Un duello di due donne per la leadership del centrodestra all’orizzonte è quello che immaginano i più fantasiosi. Disertando la kermesse di Fratelli d’Italia ieri - prosegue Il Corriere - la presidente del Consiglio si è dipinta come "il nemico da abbattere". "Giorgia ci ha pensato fino all'ultimo. Ma aveva bisogno di prendersi mezza giornata e ha scelto di sacrificare l’unico evento in agenda in cui la sua assenza non danneggiava l’Italia", spiega uno dei suoi a proposito dell’assenza di ieri. Meloni è stanca, devastata. I suoi dicono che è "incazzata come mai la si è vista".