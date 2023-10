Giambruno torna già in tv. I Berlusconi scaricano Tajani, Fi ora teme Meloni

Dopo i fuorionda, Giambruno già pronto a tornare in tv

Andrea Giambruno è già pronto a tornare sul piccolo schermo di Mediaset. Secondo Repubblica, è possibile che la prossima settimana Giambruno torni in onda, in diretta, per condurre il suo “Diario del giorno”. Per il momento resta “autosospeso”, "ma in azienda ieri in molti erano pronti a mettere la mano sul fuoco che finirà così", scrive Giuliano Foschini.

Le ragioni sono due: «Piersilvio Berlusconi — dicono — vuole restare lontanissimo da quello che accade in casa Meloni. Per quanto sia la famiglia più importante d’Italia, sono fatti loro. Quello a cui invece tiene è tutelare il nome di Mediaset: non è il primo e nemmeno l’ultimo fuori onda che Antonio Ricci trasmette. La situazione si deve normalizzare». Ma, aggiunge Repubblica, "la questione è più complessa di così. Primo punto: esistono altri fuori onda? Ci sono persone che custodiscono nei proprio cellulari audio, foto e video imbarazzanti per Giambruno e per l’azienda?"

Grande gelo Meloni-Marina, Forza Italia teme ripercussioni

In realtà, Antonio Ricci dopo essersi preso tutta la responsabilità della messa in onda dice che non ci sono altri video o colpi di scena in arrivo. Ma le conseguenze possono essere già rilevanti così. In particolare sui rapporti tra Giorgia Meloni e la famiglia Berlusconi. Marina non si è fatta sentire, al contrario di Piersilvio, dice sempre Repubblica. "Dunque tocca a lui, all’ad di Mediaset, provare a riallacciare il filo con la premier dopo l’audio-gate di Giambruno. Perché Meloni, al netto della voglia, naturale, di spegnere il prima possibile l’eco mediatica della vicenda, certo non è tipo da ingoiare rospi senza colpo ferire".

Non a caso, Repubblica riporta che un colonnello di FI dice che «temiamo una vendetta, qualche leggina contro Mediaset. Non ora, sarebbe troppo sgamata, ma nei prossimi mesi...». Ma potrebbe essere proprio Forza Italia il primo obiettivo. Il Fatto Quotidiano sostiene che con la vicenda Giambruno "qualcosa si è rotto, nel rapporto tra la famiglia Berlusconi e Antonio Tajani. Nulla di personale, ma questioni di politica e affari, le eredità più pesanti lasciate da Silvio ai cinque figli".

Secondo il Fatto, "anche Tajani porta a casa soltanto scorie pesanti da questa vicenda, col paradosso che mentre fa di tutto per arroccarsi dentro al partito, tra cambi di Statuto e nuovi ingressi, rischia di venir meno l’unico mandato che conta, ovvero quello della famiglia". Anche perché, prosegue il Fatto, "il ragionamento tra i più vicini alla famiglia è che aver rinunciato a certi spigoli per non disturbare Giorgia Meloni abbia finito per appiattire il partito senza più che riuscisse a farsi sentire".