Giambruno stufo di rimanere nell'ombra, l'ex conduttore vuole tornare su Rete 4: "O torno in onda o mi licenzio"

Giambruno stanco di rimanere nell'ombra, l'ultimatum: "O torno in onda o mi licenzio"

Andrea Giambruno in pressing sui vertici Mediaset. Secondo le indiscrezioni lanciate da Dagospia, l’ex first gentleman si sarebbe stufato di rimanere al desk, dietro le quinte, de “Il diario del giorno”, facendo una richiesta ben precisa, la quale ha tutta l’aria di un vero e proprio ultimatum.

L'ex conduttore di Rete 4, dopo il passo indietro in seguito alla diffusione di fuorionda compromettenti da parte di Striscia la Notizia, ha minacciato di rassegnare le dimissioni qualora non gli venga permesso di ritornare davanti alle telecamere.

Il giornalista, sentendosi insoddisfatto del ruolo attuale al desk del programma "Diario del giorno", ha espresso chiaramente: “O torno in video o mi licenzio da Mediaset”. Questo sviluppo segue l'incidente di quasi un anno fa, quando Giambruno fu catturato in toni inappropriati verso una collega in una serie di fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia.