Giorgia Meloni regina dei politici social, così ha scavalcato Matteo Salvini

Matteo Salvini scavalcato da Giorgia Meloni: la premier leader tra i top politici social

Giorgia Meloni regina incontrastata nella classifica Top15 politici sui social del mese di giugno, elaborata per Primaonline da Sensemakers. La Presidente del Consiglio accelera, riconquista la prima posizione e per giunta "registra numeri in sensibile crescita, che doppiano il secondo in classifica, Matteo Salvini. I volumi social registrati, infatti, sono molto positivi sia in termini di interazioni (14,4 milioni), che, soprattutto, di video views (72 milioni) grazie a post incentrati sulla campagna elettorale, ma anche sul G7, tenutosi proprio in Italia nella cornice di Borgo Ignazia", spiega Primaonline.it.

Ricordando che un "video postato a margine del G7 ad aver raccolto il maggior numero di visualizzazioni questo mese. Si tratta di un contenuto che in soli 5 secondi è stato in grado di far scoppiare una nuova ondata di ‘Melodi mania’, dopo quella esplosa in occasione dei primi incontri ufficiali tra il primo ministro indiano e la premier italiana".

Giorgia Meloni e Modi al G7, il video che ha spopolato. "Hello from the Melodi team"





Matteo Salvini sul podio dei politici social. Giuseppe Conte in top-5

Come detto, al secondo posto c'è Matteo Salvini, che cala leggermente sul fronte interazioni e video views. "Se a maggio i primi 3 post maggiormente performanti superavano le 500mila interazioni, a giugno non raggiungono le 300mila", spiega il sito di Prima Comunicazione.

Sul podio poi si conferma il Sindaco Ballarini che resta alto in particolare sul fronte delle video views. In top-5 ecco Giuseppe Conte (2,2 milioni di interazioni) e Luca Zaia (1,4 mln). Il governatore del Veneto è appena davanti a Silvia Sardone (1,3 mln). Poi tra i primi 10 Alessandro Di Battista (960mila), Elly Schlein (940mila), Gianluigi Paragone (723mila) e Isabella Tovaglieri (610Mila).

Tra i nuovi ingressi - spiega Primaonline.it - si segnala il deputato Nicola Fratoianni, che registra i suoi successi su Instagram con post che commentano i risultati elettorali delle Europee.