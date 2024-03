Pubblicità, OroCash torna in tv. Nuovi spot con Giorgio Mastrota

OroCash, azienda leader in Europa nella compravendita di oro e gioielli torna in Tv e in radio con una serie di nuovi spot. Testimonial del Brand, Giorgio Mastrota. E il presentatore (protagonista in tv anche con il programma Casa Mastrota su Food Network) non è solo.

“Per la prima volta Mastrota è accompagnato da quattro protagoniste: Nicole Licini, Melissa Shervy Cunden, Elisa Mazzuchelli e, per gli spot in lingua spagnola, Liliana Biasetti” spiega il comunicato. “Quattro ragazze di origini diverse, a testimoniare la vocazione internazionale del brand e il suo spirito inclusivo”.

Giorgio Mastrota, spot OroCash con la bellissima marziana Elisa Mazzuchelli. Video

Le telepromozioni con durate differenti (30 secondi, 40 secondi e 60 secondi) e cambiano anche i soggetti a seconda dei 5 concept: Lusso, Oro da Investimento, Viaggio, Liquidità e Marziana. Spot Tv on air sulle reti Mediaset, radiofonici (durata di 20 secondi) sulle frequenze del Gruppo Mediamond e RTL 102.5, Freccia e Deejay.

“La nuova campagna vuole comunicare la capacità di OroCash di soddisfare un’ampia platea di clienti grazie ai numerosi servizi offerti con competenza e affidabilità”, commenta l’amministratore delegato di Gens Aurea, Fabio Godano. “La scelta di avere più partner, ognuna con necessità differenti, al fianco del ‘nostro’ Giorgio Mastrota va proprio in questa direzione e sottolinea l’internazionalità del Brand. La simpatia di Giorgio, infine, testimonia la peculiarità di OroCash di saper parlare alle persone e farsi carico delle loro esigenze”.