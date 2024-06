Giornali, crolli-cali in 12 mesi. Male Rcs-Urbano Cairo (CorSera-Gazzetta). Bene Fatto Quotidiano e...

Giornali, crolli-cali in 12 mesi. Male Rcs-Urbano Cairo (Corrriere della Sera-Gazzetta dello Sport). Bene Fatto Quotidiano e... I dati Ads aprile 2023 / aprile 2024

I giornali cartacei tra crolli e cali nel giro 12 mesi: da aprile 2023 ad aprile 2024 i dati Ads sul fronte della diffusione totale cartacei + digitale non sono positivi. Male il Corriere della Sera che perde 20mila copie passando da 247mila e 227mila. Restando in casa Rcs, fa peggio la Gazzetta dello Sport che un anno fa volava alto a quota 173.115 e nelle ultime rilevazioni è passata a 145.924. In discesa La Repubblica - anche se cala meno al confronto con le due rivali con cui divide il podio - passando a 146.789 rispetto ai 152.047 dello stesso mese nel 2023.

Se Il Sole 24 Ore fa meno 8mila (da 128.929 a 120.369) e La Stampa scende sotto quota 80mila (78.817 da 88.196) da segnalare qualche nota lieta. L'Avvenire cresce, sfiorando le 100mila copie (99.805 da 98.776), Il Fatto Quotidiano accelera a 52.131 (rispetto 49.664 di aprile 2023) e Il Corriere dello Sport va in gol con 42.038 rispetto ai 37.863 di 12 mesi prima.

E ancora. Scorrendo la classifica, tra i giornali in top-20, cala in modo contenuto Il Giornale (27.599 rispetto a 28.826), scende La Verità (da 32.930 di aprile 2023 a 27.196), cresce Tuttosport a 24.060 (erano 22.313), perde poco Il Mattino (a 23.996 da 24.222).

Giornali, i dati Ads di aprile 2024 / aprile 2023

Corriere della Sera

Aprile 2023 247.966

Aprile 2024 227.507

Gazzetta dello Sport

Aprile 2023 173.115

Aprile 2024 145.924

La Repubblica

Aprile 2023 152.047

Aprile 2024 146.789

Sole 24 ore

Aprile 2023 128.929

Aprile 2024 120.369

Avvenire

Aprile 2023 98.776

Aprile 2024 99.805

La Stampa

Aprile 2023 88.196

Aprile 2024 78.817

Il Messaggero

Aprile 2023 65.844

Aprile 2024 62.466

Qn - Il Resto del Carlino

Aprile 2023 62.418

Aprile 2024 56.464

Il Fatto Quotidiano

Aprile 2023 49.664

Aprile 2024 52.131

Il Gazzettino

Aprile 2023 45.322

Aprile 2024 43.661

Corriere dello Sport - Stadio

Aprile 2023 37.863

Aprile 2024 42.038

Qn - La Nazione

Aprile 2023 41.535

Aprile 2024 36.468