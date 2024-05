Giornali crollano (quasi) tutti in 12 mesi. Rcs-Urbano Cairo male: Corriere della Sera-Gazzetta dello Sport giù

Giornali crollano tutti in 12 mesi. Rcs-Urbano Cairo male: Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport giù

Da marzo 2023 a marzo 2024 è un bagno di sangue scorrendo i dati Ads sul fronte della diffusione totale cartacei + digitale. Il Corriere della Sera resta leader con un grande margine sui rivali, ma comunque ha quasi un meno 20mila, passando da 249.551 di un anno fa all'attuale 230.799 (-7,51%)

Al secondo posto c'è sempre Repubblica, che cala ma in modo più contenuto rispetto al rivale: 150.722 contro 153.354 (-1,72%).

Il podio è completato dalla Gazzetta dello Sport, ma anche qui, come per il Corsera, il trend in casa Rcs è molto negativo: la Rosea scende sino a 141.056 rispetto al precedente 167.035 (-15,55%).

In top-5 il Sole 24 Ore cala a 120.392 da 133.421 e precede l'Avvenire che perde quota 100mila (98.111 da 102.233).

In rosso anche La Stampa che va sotto le 80mila copie seppur di poco (79.910 erano 89.001: -10,21%), Il Messaggero a 62.309 contro 67.147 (-7,21%) e Qn - Il Resto del Carlino a quota 57.367 contro i 63.358 di marzo 2023 (-9,47%).

Le note liete in questo panorama che segna un calo generale arrivano dal Fatto Quotidiano che cresce del 5,81% a 52.305 (erano 49.432) e il Corriere dello Sport capace di segnare un trend da +19,32% e volare a 44.916 contro i 37.643 di un anno fa.

La Top-10 viene poi chiusa da Il Gazzettino a 43.897 (da 46.233). Scorrendo la classifica, La Verità tiene dietro d'un soffio Il Giornale (27.876 contro 27.868), ma entrambi registrano un calo (rispettivamente erano a 33.570 e 29.096). Nella top-20 infine si segnala una performance molto buona di Tuttosport, che, come il CorSport, guadagna lettori passando a 23.994 contro i precedenti 20.892.