Giornalisti e social: il più seguito Scanzi, vola al secondo posto Tosa

I giornalisti più attivi dei social

Andrea Scanzi è il giornalista più attivo dei social. A stabilirlo la classifica dei giornalisti più attivi dei social stilata da Sensemakers su i dati di Shareablee.

Come riporta Primaonline, Scanzi rimane in testa totalizzando 7,9 mln di interazioni (like, commenti, condivisioni) nei suoi canali social e 28,5 mln di visualizzazioni nei video postati. La firma del Fatto Quotidiano raccoglie consensi anche in libreria: il suo nuovo "I cazzari del virus" si posiziona in cima alla classifica dei libri più venduti nelle ultime settimane.

Al secondo posto della classifica dei giornalisti più attivi dei social si piazza la new entry Lorenzo Tosa, collaboratora del giornale online TPI, mentre scende al terzo posto il vicedirettore del Giornale Nicola Porro con 1,9 mln di interazioni.

Al quarto posto il direttore del Tg La7 Enrico Mentana, totalizzando 1,3 mln di interazioni, superando Marco Travaglio che scende alla quinta posizione, seguito da Selvaggia Lucarelli che in giugno era decima.

Settimo è il giornalista di SkySport Gianluca Di Marzio. Ottavo il reporter di Fanpage Saverio Tommasi, mentre si classifica nono Salvo Sottile, che da poco ha lasciato la conduzione di ‘Mi manda Rai3’.

Al decimo posto si piazza il giornalista sportivo Fabrizio Biasin, caporedattore del quotidiano Libero. Negli ultimi cinque posti si posizionano Alfredo Pedullà, Romeo Agresti di Goal.com, il direttore del settimanale Chi Alfonso Signorini, Maurizio Belpietro, direttore del quotidiano La Verità e del settimanale Panorama e Gad Lerner, da fine maggio firma del Fatto Quotidiano.