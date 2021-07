Giornalisti più social, effetto Europei: Di Marzio-Biasin new entry sul podio

Scanzi giornalista più social: un anno dopo si conferma. Escalation sportivi: Di Marzio e Biasin sul podio di giugno

Vince la classifica di giugno ancora Andrea Scanzi, la firma del Fatto Quotidiano da mesi ormai in vetta alla TOP 15 dei giornalisti più social elaborata da Sensemakers sulla base dei dati Shareablee per PrimaOnline, a quota 5,7 milioni di interazioni e 4,4 milioni di video views. Due new entry sul podio sono invece la vera novità della classifica di giugno, il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, e il giornalista di Libero Quotidiano anche lui penna sportiva Fabrizio Biasin, rispettivamente a giugno 2020 al 5° e al 9° posto della classifica. Lorenzo Tosa li segue in 4° posizione, Enrico Mentana si colloca in quinta posizione, staccando di due il terzo posto di giugno 2020. Anche rispetto alla posizione di maggio ha perso un po' di numeri in relazione presumibilmente all'attenzione del pubblico dirottatata al mondo dello sport.

Nuovo ingresso, 15esima, Federica Masolin, giornalista sportiva e conduttrice di Sky Sport volto italiano della Formula 1. Selvaggia Lucarelli al 10 posto della classifica, replica giugno dello scorso anno, ma con oltre 500 mila interazioni in più a quota 997 mila. Salvo Sottile e Marco Travaglio crescono dal mese precedente, come Lucarelli, raccogliendo al 6° (a giugno 2020 8°) e al 7° posto (a giugno 2020 4°) della classifica, entrambi 1,4 mln di interazioni.

GIORNALISTI PIU' SOCIAL: LA CLASSIFICA INTEGRALE