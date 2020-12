Google down, Youtube e gli altri servizi bloccati tornano a funzionare

Google down: Youtube e altri servizi bloccati in Italia e altri Paesi

I servizi di Google hanno subito un arresto nella giornata di stamane in numerose nazioni, tra cui Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia. La homepage del motore di ricerca e alcune funzioni di ricerca non sono state interessate dal down ma YouTube, Gmail, Google Docs, Google Calendar, Google Home, Nest, Google Classroom e praticamente ogni altro servizio del colosso di Mountain View sono andati in tilt. Secondo Down Detector, i problemi sono sorti nella fascia oraria tra le 12,30 e le ore 13 italiane. Dappertutto sono arrivate le segnalazioni di disservizi.

Google rassicura, tutti i servizi tornati on-line

Il problema riscontrato a metà giornata nei servizi Google "dovrebbe essere stato risolto per la stragrande maggioranza degli utenti interessati": lo fa sapere con una nota lo stesso colosso di Mountain View. Le difficoltà sono terminate alle 13:52. La homepage del motore di ricerca e alcune funzioni di ricerca erano disponibili ma YouTube, Gmail, Google Docs, Google Calendar, Google Home, Nest, Google Classroom e praticamente ogni altro servizio del colosso erano non funzionanti. Google aggiunge che continuerà "a lavorare al ripristino del servizio per gli utenti che continuano a riscontrare il problema", ma non pubblicherà "ulteriori aggiornamenti sulla Dashboard dello stato di Google Workspace". "Ti garantiamo-conclude la nota- che l'affidabilità del sistema è una priorità di Google e stiamo apportando continui miglioramenti per rendere migliore il nostro sistema".