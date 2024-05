Google mette online per errore come funziona l'algoritmo del motore di ricerca

Oltre duemila documenti messi online per errore raccontano qualche dettaglio sul funzionamento interno del motore di ricerca di Google. Materiale individuato su GitHub, una piattaforma per sviluppatori, da Erfan Azimi, ceo dell’azienda Digital Eagle. Una documentazione di circa 2.500 pagine di documentazione – secondo quanto riporta il sito The Register – in cui figurano dettagli sul funzionamento dell’algoritmo di Google sebbene – spiega la testata online – ci siano difficoltà a discernere il peso che Big G applica ai diversi elementi per classificare i risultati di ricerca.

"Tra gli elementi importanti per il posizionamento di una pagina web per Google ci sarebbero ancora i click, come mostrerebbero anche documenti e testimonianze del processo antitrust statunitense contro il colosso tecnologico che invece - sottolinea The Register secondo quanto riporta l'Ansa - ha dato dichiarazioni pubbliche di tenore diverso. Altro elemento che emerge dai documenti è che Google utilizza i siti visualizzati in Chrome come segnale di qualità. E si evince anche che tiene in considerazione la freschezza dei contenuti, la paternità, l'allineamento tra il titolo della pagina e il contenuto.

"Vorremmo mettere in guardia dal fare supposizioni imprecise sulla Ricerca basate su informazioni fuori contesto, obsolete o incomplete. Abbiamo condiviso ampie informazioni su come funziona la Ricerca e sui tipi di fattori valutati dai nostri sistemi, lavorando anche per proteggere l'integrità dei nostri risultati dalla manipolazione", ha detto un portavoce di Google a The Register, dopo che in rete si è aperto un dibattito tra addetti ai lavori sulla trasparenza del funzionamento del motore di ricerca.