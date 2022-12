Google si prende la Nfl: 2 mld l'anno per il Sunday Ticket su YouTube

Google, accordo con la Nfl da 2 mld di dollari l'anno: YouTube trasmetterà il Sunday Ticket

Google si prende l’Nfl della domenica. Tramite la controllata YouTube, il colosso di Mountain View ha raggiunto un accordo pluriennale con la Nfl, il campionato di football americano, da 2 miliardi di dollari l’anno.

La partnership riguarda il Sunday Ticket, prodotto che consente di guardare le partite domenicali al di fuori delle stazioni locali di Cbs e Fox. L’offerta sportiva sarà disponibile per gli abbonati alla YouTube TV o in on demand su YouTube Primetime Channels.