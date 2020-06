Google verso il pagamento delle news: accordi con diversi editori nel mondo

Nuovi accordi per Google con diversi editori del mondo per l'ottenimento della licenza per l'uso di contenuti e news.

Come riporta Primaonline, sono trapelati i primi editori che verranno retribuiti dal colosso statunitense per la condivisione dei propri contenuti e notizie: il Gruppo tedesco Spiegel editore di Der Spiegal, la società brasiliana Diarios Associados e l'editore di quotidiani locali dell'Australia Solstice Media.

Non sono trapelati altri nomi per il momento, nonostante il vice presidente di Google per la gestione dei media Brad Bender, ha rivelato delle trattative in corso con le testate di altri sei paesi. Il nuovo passo porta Google a un nuovo livello di collaborazione con il sistema dei media per quanto riguarda le notizie.

Google nuove trattative

Al momento si tratta solo di accordi di licenza su contenuti audio di sport e tempo, ha spiegato Bender, che porteranno Google a pagare gli editori per ottenere le licenze dei diversi contenuti, per poi essere postati sul canale mobile e riportati sui diversi device che sfruttano il sistema operativo Android.