Gori, De Palma, Bergamo, Stigliano e… i cambi di poltrona nella comunicazione

Agosto sembra ormai lontano e con settembre, al rientro dalla pausa estiva, il mondo della comunicazione torna a essere in fermento. Molti sono i “cambi di poltrona” riportati da Spot and Web, il magazine specializzato nelle news di settore.

Si parte con Gennaro De Palma, che arriva in Cheil nel ruolo di Digital Media Director. Con una lunga esperienza in Reprise Italia, De Palma vanta una carriera ventennale nel mondo del digital. Ha lavorato, tra le altre, in IPG Mediabrands come Digital Operation Officer e in Universal McCann come Digital Business Director.

Gennaro De Palma



Si parla poi di Paolo Bergamo, nominato Presidente e Amministratore Delegato di OverIT. Prima dell’incarico in OverIT, Bergamo ha ricoperto diversi ruoli executive nel settore IT, il cui ultimo e più rilevante è quello di Senior Vice President della divisione Product Management di Salesforce a San Francisco, in California.

Paolo Bergamo



Elisabetta di Benevello, invece, è diventata la nuova Marketing Manager di Cantine Tinazzi. Il suo ingresso nel team è stato pensato per sostenere l’evoluzione dell’azienda verso dinamiche organizzative complesse, tipiche delle multinazionali.

Elisabetta Benevello



E sempre Spot and Web annuncia un altro triennio al vertice di SOS Villaggi dei Bambini per Maria Grazia Lanzani e Luca Gatti, confermati rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell’Organizzazione che da quasi 60 anni, in Italia, si occupa di assicurare accoglienza e opportunità di crescita a bambini e nuclei familiari in difficoltà. Il Consiglio Direttivo di SOS Villaggi dei Bambini ha deliberato, inoltre, nuovi ingressi: Francesco Cavalli-Sforza, autore e regista in precedenza membro del Comitato Scientifico dell’Organizzazione, e Filippo Gaggini, professionista con oltre 25 anni di esperienza nel private equity.

Maria Grazia Lanzani



Spring Studios dà invece il benvenuto a Giuseppe Stigliano in qualità di Global CEO, con il compito di guidare i team di oltre 200 talenti nelle sedi di Londra, New York e Milano. Stigliano, manager dalla solida e comprovata esperienza nell’ambito marketing e comunicazione, ha ricoperto nel corso della sua carriera ventennale incarichi di rilievo in primarie realtà internazionale, lavorando per nove anni in Wunderman Thompson con il ruolo di CEO Italia e come Executive Director Europe di AKQA.

Giuseppe Stigliano



L’Istituto Europeo di Design, intanto, ha annunciato la nomina di Francesco Gori come Amministratore Delegato del Gruppo IED dopo la cooptazione a luglio nel Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Europeo di Design.





Per quanto riguarda il calzaturificio Claudia SpA, società di GMI-Gruppo Manifatture Italiane, arriva la nomina di Renato Gruzza a nuovo Direttore Generale. Il manager curerà la direzione operativa dell’azienda in coerenza con le linee strategiche del Gruppo. Gruzza ha maturato una pluriennale esperienza in ruoli strategici, gestionali ed operativi nel settore della produzione calzaturiera di lusso, ricoprendo cariche dirigenziali all’interno di brand di riferimento come Salvatore Ferragamo, Zegna e Casadei.

Renato Gruzza



Trainline, piattaforma indipendente leader per viaggiare in treno e pullman, ha invece annunciato la nomina di Mike Hyde a Chief Data Officer. A partire dal suo ingresso in azienda all’inizio di ottobre, Hyde sarà responsabile dei team che gestiscono i dati Trainline e guiderà la strategia di innovazione basata proprio sull’analisi dei dati. Hyde entra in Trainline dopo l’esperienza in Workplace by Facebook dove ha ricoperto il ruolo di Data Science Director.

Mike Hyde



Amapola, l’agenzia di comunicazione specializzata in sostenibilità dal 2009, dà il benvenuto a Giulia Devani, communication specialist, Elisa De Bonis, che rafforza il team dedicato allo sviluppo commerciale, Beatrice Coni, junior account e Micol Burighel, a cui viene affidata la comunicazione del brand Amapola.