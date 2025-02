Grammy 2025, Beyoncè vince per il miglior album. Ecco tutti i look delle star: Bianca Censori è praticamente nuda (FOTO)

Grammy 2025, Taylor Swift incanta con il suo abito rosso fuoco di Vivienne Westwoo. Svolta "goth" per Lady Gaga

Kendric Lamar e Beyoncé sono stati i trionfatori indiscussi dei Grammy 2025. Il primo ha vinto i premi per la migliore canzone e disco dell'anno con "Not like us", il brano con il dissing nei confronti di Drake. Beyoncé, invece, è salita sul palco forte del suo record di nomination (11) e si è aggiudicata con il suo "Cowboy Carter" i premi come miglior album e miglior album country, diventando la prima artista nera a vincere questo riconoscimento. Taylor Swift, invece, è tornata a casa a bocca asciutta.

Parlando di look, invece, la più chiacchierata è stata certamente Bianca Censori. La moglie di Kanye West si è presentata sul red carpet con un nude look piuttosto appariscente. D'altronde la modella australiana non è nuova a mostrarsi in pubblico praticamente come mamma l'ha fatta. Pare che la coppia non fosse stata nemmeno invitata all'evento.

Taylor Swift ha invece scelto un abito rosso intenso di Vivienne Westwood realizzato su misura con una sensuale piccola "t" che scorre maliziosa sulla coscia. Lady Gaga ha stupito tutti con un outfit molto gotico e total black impreziosito da un corsetto di Samulel Lewis. Il tutto è corredato da una nuova acconciatura nera corvina con tanto di frangia.







Sabrina Carpenter ha preferito un look da classica diva di Hollywood con un vestito azzurro polvere che lasciava intravedere la schiena nuda. Billie Eilish in total look Prada come sempre non risulta mai banale mentre Chappell Roan sembra quasi una bambola dei primi del '900 con il suo abito di Jean Paul Gaultier e il trucco vintage.