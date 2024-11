Grande Fratello non va in onda stasera. Canale 5 rivoluziona il palinsesto. Da La Talpa di Diletta Leotta a... Cosa cambia

Grande Fratello non va in onda stasera. La Talpa di Diletta Leotta in prime time su Canale 5

Lunedì sera su Canale 5 in prima serata va in onda il Grande Fratello. Anzi no. Lunedì 11 novembre 2024 niente Gf. Il reality show condotto da Alfonso Signorini slitta a martedì e cede il testimone a La Talpa – Who is the mole di Diletta Leotta che aveva fatto il suo esordio martedì scorso (con un buon 14% di share sul fronte ascolti tv) e vive la seconda puntata questa sera. E sarà sfida con la stagione finale di una delle serie tv più amate di Rai1 che parte questa sera: L’amica geniale.

Grande Fratello quando va in onda su Canale 5

L'appuntamento con la nuova puntata del Grande Fratello slitta a domani, martedì 12 novembre, alle 21:30 circa su Canale 5.

Io Canto Generation e Il patriarca 2, le prime serate di Canale 5

La settimana di Canale 5 proseguirà con la finale di Io Canto Generation condotta da Gerry Scotti mercoledì 13. Poi giovedì la telenovela turca Endless Love, venerdì 15 l'esordio della fiction Il patriarca 2 (con Claudio Amendola).

Nel piatto forte del weekend, sabato 16 Tú Sí Que Vales con Maria De Filippi e domenica 17 chiude la stagione La Rosa della Vendetta.

La prossima settimana quindi l'atteso debutto di This is Me, lo show - programma, crossover di Amici e Verissimo - prodotto da Fascino e condotto da Silvia Toffanin (con la direzione artistica di Stephane Jarny). Appuntamento per mercoledì 20 novembre 2024 in prime time su Canale 5.