'Green Meteo' e 'Meteo Spazio', Rai: torna on air Riccardo Cresci

Si torna a parlare su Rai Gulp e RaiPlay di sostenibilità e tutela dell’ambiente, accanto alle previsioni meteo del weekend e al tempo che fa oltre l’atmosfera terrestre. Tornano “Green Meteo e “Meteo Spazio”, i meteo per ragazzi, prodotti dalla direzione Rai Kids, che raccontano anche lo stato di salute del pianeta e del sistema solare. Ogni venerdì, a partire dal 13 dicembre, alle 19.35 (e in replica il sabato alle 8.30), Riccardo Cresci sarà per il quinto anno consecutivo al timone di “Green Meteo”, pronto a raccontare in modo semplice e intuitivo il clima del weekend parlando inoltre di sostenibilità ambientale.

Si tratta del primo e unico programma italiano dedicato alle previsioni del tempo e alla sostenibilità. Pensato per educare ragazzi e ragazze sulle tematiche ambientali, combina le previsioni meteo del fine settimana con contenuti informativi sull’ecosostenibilità. In uno studio virtuale del Centro di Produzione Rai “Piero Angela” di Torino, Riccardo Cresci cammina su una cartina dell’Italia per fornire le previsioni del tempo con il supporto dei dati provenienti dal Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare. Giovani ricercatori, meteorologi, divulgatori scientifici e specialisti si collegano in trasmissione per parlare dei “17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Green Meteo vuole stimolare nei ragazzi la curiosità e la consapevolezza ambientale, rendendoli protagonisti del cambiamento verso un pianeta più sano e giusto per tutti, suggerendo temi importanti come il risparmio energetico, la riduzione dei rifiuti e la salvaguardia della biodiversità.