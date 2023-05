Gruber vola a Lisbona per Bildenberg. E Floris le scippa Otto e mezzo

Otto e mezzo, Floris ruba il posto alla Gruber (che va al meeting di Bilderberg)

Lilli Gruber vola a Lisbona per partecipare al “meeting Bilderberg”. Ieri sera, giovedì 18 maggio, i telespettatori di Otto e mezzo (anche i meno attenti) non hanno potuto non notare la mancanza della conduttrice. Al suo posto, infatti, Giovanni Floris, il quale, simpaticamente, ha esordito così all’apertura del talk show: “Ancora una volta sono seduto al posto sbagliato...".

Ma che cos’è esattamente il “meeting Bilderberg”? Si tratta dell’incontro internazionale che, dal 1954, ogni anno vede riuniti leader politici ed esponenti dell’industria, della finanza, del lavoro, del mondo accademico e dei media.

Tra i grandi partecipanti di questa edizione, anche tre nomi italiani. Oltre alla giornalista e conduttrice Lilli Gruber, presenzieranno anche Marco Alverà, co-fondatore dell’azienda zhero.net che si occupa di energie rinnovabili, Giuliano da Empoli, scrittore e professore di politica comparata a Sciences Po (Parigi) e Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli affari economici e monetari nella Commissione von der Leyen.

Tra gli stranieri, invece, è più facile dire i nomi dei “potentoni” che mancano. Nella lista degli invitati, infatti, possiamo trovare il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg e la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, ma anche il ministro degli Esteri Ucraino Dmytro Kuleba, il Primo Ministro olandese Mark Rutte, il vice presidente della Commissione Europea Josep Borrel.

Poi ancora, il portoghese José Manuel Durão Barroso, ex presidente della Commissione europea e attualmente con incarichi non esecutivi in ​​Goldman Sachs, i CEO di Heineken e Pfizer, Børge Brende presidente del World Economic Forum e tanti altri ancora.