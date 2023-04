Gruppo 24 Ore lancia due indici di mercato italiani insieme a Morningstar

Il Gruppo 24 Ore lancia due indici di mercato italiani in collaborazione con Morningstar

Il Gruppo 24 ORE, il principale gruppo editoriale multimediale italiano, annuncia il lancio di due indici di mercato italiani.

L'indice Morningstar IlSole24Ore Italy 40 misura la performance dei mercati azionari italiani, con focus sui primi 40 titoli italiani per capitalizzazione di mercato. L’indice si concentra sui dati finanziari core, senza prendere in considerazione in modo specifico i principi ESG. I titoli sono selezionati dall’indice Morningstar Italy e le posizioni sono ponderate in base alla capitalizzazione di mercato. L’indice costituisce un ottimo strumento per monitorare l’andamento del mercato azionario italiano.

L'indice Morningstar IlSole24Ore Sustainability 24 mira a dare particolare visibilità ai titoli italiani che presentano il minor rischio ambientale, sociale e di governance (ESG) nell'indice Morningstar Italy. Rappresenta le 24 società tra le blue chips, diversificate per settore, con la migliore performance sui criteri ESG all'interno dell'indice Morningstar Italy.

Grazie alla collaborazione con la principale società di ricerca, rating e dati ESG Morningstar Sustainalytics, l’indice si basa sull’ESG Risk Rating di Morningstar Sustainalytics che viene attribuito a ogni società dell'indice Morningstar Italy. Gli Indici Morningstar escludono le società che hanno un severo rischio ESG o non conformi ai Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite, come pure quelle operanti in settori come il tabacco, le armi controverse e le armi da fuoco destinate ai civili.

In particolare, l'Indice Morningstar IlSole24Ore Sustainability 24 integra l’offerta informativa del Gruppo 24 ORE in materia di sostenibilità, che già include la sezione Sostenibilità de IlSole24Ore.com, con informazioni e approfondimenti su vari ambiti quali la finanza e il risparmio sostenibile; l'Osservatorio ESG, un database interattivo elaborato dal Centro Studi del Sole 24 Ore e dalla redazione del settimanale di risparmio e finanza personale Plus24, che dal 2017 raccoglie i risultati di una indagine sullo stato di sviluppo della sostenibilità nelle piccole e medie società italiane quotate a Piazza Affari (titoli dei segmenti Egm, Star, Mid e Small Cap); il Notiziario Sostenibilità dell'agenzia Il Sole 24 Ore Radiocor, che offre numeri, tendenze e prodotti del mondo ESG. Diverse sono inoltre le iniziative in corso finalizzate al lancio nei prossimi mesi di servizi professionali e formativi in ambito ESG dedicati ad imprese e professionisti.