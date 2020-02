Gruppo 24 Ore: nasce "24 ORE Eventi" società guidata da Federico Silvestri

24 ORE Eventi è la nuova Società che nasce dalla fusione tra il ramo d’azienda dedicato agli eventi recentemente acquisito da 24 Ore Business School e 24 ORE Live, l'unità di business dedicata di 24 ORE System, con l'obiettivo di presentare al mercato un'unica struttura che valorizza ulteriormente l'impegno e la focalizzazione del Gruppo 24 ORE nel settore degli eventi editoriali.

Presidente della nuova società è Giuseppe Cerbone (Amministratore Delegato del Gruppo 24 ORE) e Amministratore Delegato Federico Silvestri, che affianca a questo ruolo le cariche di Direttore Generale della concessionaria di pubblicità 24 ORE System, di amministratore delegato di 24 ORE Cultura e la Direzione della Divisione Radio 24.





24 ORE Eventi propone un calendario di appuntamenti attraverso i quali amplificare temi e contenuti sviluppati in collaborazione con tutte le redazioni giornalistiche del Gruppo 24 ORE e, affiancandosi al Quotidiano, ai Magazine, al Digitale, ai Social, all’Agenzia di Stampa ed alla Radio, completa una piattaforma informativa unica in Italia.

Le iniziative concepite e realizzate da 24 ORE Eventi e commercializzate da 24 ORE System, rappresentano per i Partner un’occasione per rafforzare la brand awareness e un’opportunità di contatto con un target qualificato rappresentato da imprenditori, manager, professionisti, mondo accademico, istituzioni che sono, al contempo, lettori, ascoltatori, utenti, e dunque fruitori, della piattaforma informativa del Gruppo.

Il fitto calendario di appuntamenti spazia dalla capacità di analisi verticale - dedicata alle principali Industry di riferimento - all’analisi dei singoli distretti industriali del territorio, passando attraverso appuntamenti dedicati a tematiche specifiche e, più in generale, tutto ciò che l’attualità pone al centro del dibattito e dell’Agenda Informativa.

La produzione editoriale di 24 ORE Eventi viene ulteriormente arricchita dalla capacità di concepire progetti tailor made ideati e realizzati raccogliendo input ed esigenze direttamente dal mercato e mantenendo, al contempo, un forte legame con il presente e le opportunità da cogliere e una visione sugli sviluppi futuri e le tendenze.

“Con la nascita di 24 ORE Eventi – spiega l’ad Federico Silvestri - valorizziamo e mettiamo a sistema la grande esperienza del Gruppo 24 ORE che, di questo settore, è già un riferimento, mettendola al servizio delle Aziende e delle Istituzioni che vogliono comunicare in modo diverso e più incisivo, affiancando il proprio brand ad un sistema di contenuti garantiti dalla profondità di analisi, dall’autorevolezza e dalla qualità dell’informazione del nostro gruppo. Un contenuto nobile, quello prodotto nell’ambito dei nostri eventi, amplificato dalla potenza comunicativa della nostra piattaforma che, tra Stampa, Agenzia Radiocor, Radio24, Digital e Social, è davvero unica sul mercato. Quello che offriamo è la capacità di coinvolgimento degli stakeholder, attraverso un brand di relazione ad alto valore aggiunto, messo al servizio della capacità di fare informazione, capace di determinare il cambiamento ed utile agli obiettivi di comunicazione dei Partner che, di volta in volta, ci affiancheranno”

La produzione editoriale di 24 ORE Eventi Srl per il 2020 prevede:

I Summit, conferenze annuali per approfondire lo stato dell’arte delle Industry di riferimento (Telefisco, Real Estate&Finance, Business Tech Forum, Welfare&HR, Investire in Milano, Food&Made in Italy, Luxury, R-Economy, Investire in Africa, Investire in Canada, Lifesciences, Pharma & Biotech, Energy, Consumer&Retail, Healthcare, Insurance, Sport&Business, Generation Summit).

I Percorsi Tematici dedicati a temi che spaziano dal Mondo Femminile alla Mobilità, fino alla Ricerca e Innovazione tecnologica (Donne di…, Lezioni di futuro, Mobility, CyberSecurity).

I Roadshow dedicati al confronto con le eccellenze imprenditoriali ed istituzionali espressione del territorio (Innovation Days, Smartland e GIOIN)

Infine, le Event Partnership, format dedicato a chi vuole organizzare il proprio evento presso la sede del Gruppo 24 ORE.