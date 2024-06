Gruppo San Benedetto, tre nuovi spot: Elisabetta Canalis protagonista

Gruppo San Benedetto, tre nuovi spot

Nuova campagna pubblicitaria per il Gruppo Acqua Minerale San Benedetto: lanciati gli spot di San Benedetto Thè Regular, San Benedetto Thè Zero e San Benedetto Fruit&Power. Protagonista Elisabetta Canalis. Il tutto sostenuto da un investimento pubblicitario 2024 in linea con la spesa dello scorso anno, pari a circa 25 milioni di euro.

La nuova campagna pubblicitaria sarà on air dal 9 giugno sulle principali reti televisive nazionali Rai, Mediaset, La7 e Discovery. Inoltre, si estenderà anche sulle principali riviste offline e online e attraverso campagne digital cross canale, con planning media a cura di Media Club.

A realizzarla è stata l’agenzia creativa The Beef, con la casa di produzione Akita e con la firma del noto regista Federico Brugia.

GUARDA QUI IL VIDEO DELLO SPOT