Guerra fredda tech, i big Usa scippano i colossi cinesi: Twitter vuole Tik Tok

Twitter ha avuto colloqui preliminari su una potenziale fusione con TikTok, l'app cinese di condivisione video che l'amministrazione Trump ha dichiarato una minaccia per la sicurezza nazionale a causa della sua proprietà cinese, secondo persone che hanno familiarità con la questione.Lo riporta il Wall Street Journal, specificando che non è chiaro se Twitter cerchi un accordo con TikTok, il che implicherebbe sfide significative. Un eventuale accordo riguarderebbe comunque le operazioni statunitensi di TikTok, hanno detto al WSJ fonti informate. (AGI)RAP

Secondo quanto riferisce Reuters, gli esperti hanno già sollevato dubbi sulla capacità di Twitter di raccogliere i fondi necessari a sostenere un potenziale accordo con la proprietà di TikTok, in mano alla cinese ByteDance per l'acquisto delle operazioni americane della popolare app, stimate in decine di miliardi di dollari. E', così, tutt'altro che scontato che Twitter possa superare l'offerta di Microsoft Corp e finalizzare un accordo entro i 45 giorni, dati dall'amministrazione Trump come scadenza a ByteDance per accordare la vendita. Twitter ha una capitalizzazione di mercato vicina ai 30 miliardi di dollari, più o meno quanto varrebbero gli asset di TikTok da cedere; Microsoft invece si trova nel cosiddetto 'club dei mille miliardi', con una capitalizzazione di mercato oltre i mille miliardi di dollari (1,6 trilioni di dollari).