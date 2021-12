Havas Media, Dolce&Gabbana si affida a Bollorè per la comunicazione

Havas Media, la centrale francese guidata in Italia da Stefano Spadini si aggiudica il budget di Dolce&Gabbana

Havas Media si è aggiudicata il budget e la strategia media di Dolce&Gabbana, sia per il ramo moda che per tutte le altre referenze (gioielli, orologi, beauty e home collection). Come scriva Primaonline.it, la centrale media francese guidata in Italia da Stefano Spadini, secondo fonti di mercato, ha superato la concorrenza delle principali holding in un processo di gara gestito da Ebiquity Italia.

L’incarico chiama in causa la curatela e la strategia media nonché il buying in tutti i principali mercati in cui il brand è presente, tra cui Stati Uniti, Italia, Germania, Russia, Spagna, Regno Unito e Medio Oriente. Milano, secondo le prime voci, dovrebbe funzionare da hub di riferimento.

Tra l’altro, è on air da pochi giorni #DGHolidays, la campagna pubblicitaria di Dolce&Gabbana per il Natale 2021. La colonna sonora è la canzone “La notte è piccola per noi” delle gemelle Kessler, e sullo sfondo si vedono Domenico Dolce e Stefano Gabbana mentre cantano e danzano tra le tipiche luminarie.