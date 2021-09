Havas Media si aggiudica la campagna Malfy Gin, da oltre due milioni di euro

Havas Media, società guidata dal ceo Stefano Spadini, ha vinto la gara aperta da Pernod Ricard per la gestione dei suoi investimenti pubblicitaria in Italia

La filiale italiana del gruppo francese inizierà con la pianificazione della campagna pubblicitaria per Malfy Gin, realizzata da McCann.

In programmazione nelle versioni da 15 e 30 secondi sulle principali emittenti e canali televisivi nazionali, tra cui Mediaset, Rai, Sky, La7 e Discovery, la campagna pubblicitaria da oltre 2 milioni di di euro sarà trasmessa in prime time, second time e nelle fasce pomeridiane durante alcuni dei programmi più popolari del palinsesto nazionale.

Il lancio si accompagna a una campagna digital su YouTube, Spotify e su altri social media.

La campagna pubblicitaria segue l'attività promozionale dei mesi estivi, nei quali il brand Malfy Gin ha presidiato locali e spiagge di tutto il paese con oltre 200 eventi e un tour di 60 tappe nelle località più esclusive.