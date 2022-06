Hoara Borselli: "A 15 anni la paga era il gelato, siete voi a non aver voglia"

Hoara Borselli: "Al bar mi pagavano col gelato". Bonaccini: "Roba da matti". L'ex modella travolta dalla bufera social

Dopo lo sfogo della tik-toker napoletana che lamentava le terribili condizioni lavorative propostegli, entra nel dibattito anche l’ex modella Hoara Borselli. Anche se, la reazione del popolo del web non è stata positiva allo stesso modo.

“A 15 anni in estate alcuni giorni lavoravo in un bar mentre i miei amici andavano al mare. Poche ore, dalle 12 alle 16. Finito il turno mi regalavano un gelato e se andava bene delle patatine. Si parte sempre dal basso ragazzi. Sacrificio e ‘fame’. Credo sia ciò che manca oggi”, ha twittato l’opinionista tv ed ex fidanzata del portiere dell’Inter e della Nazionale Walter Zenga.

Come si ci poteva aspettare, soprattutto in momento così delicato per l’Italia per quel che riguarda i diritti dei lavoratori e la questione “i giovani non hanno voglia di lavorare”, la Borselli è stata travolta da una pesante bufera social.

Resasi conto della situazione scaturita dal suo commento, la subrette ha twittato ancora: “Essere fra i primi in tendenza per aver scritto che a 15anni ho fatto esperienza in un piccolo bar sulla spiaggia in cambio di gelati e patatine e vissuta con enorme gioia e ottimi ricordi fa riflettere. Anche imparare un mestiere ha un valore. Lo sapevate?”.