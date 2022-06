Hoara Borselli, chi è la show-girl pagata in "gelato e patatine"

Hoara Borselli, chi è la show-girl pagata con "gelato e patatine" travolta dalla bufera social

Hoara Borselli, chi è costei? Nell’ultima settimana, l’ex modella e vecchia fiamma del portiere della Nazionale e dell’Inter Walter Zenga, ha visto i riflettori della polemica accendersi sopra di lei dopo un tweet in particolare. Essenzialmente, la subrette si è esposta sul caso “i giovani non hanno voglia di lavorare”, non innescando particolari simpatie.

Leggi qui tutta la storia!







Hoara Borselli, dal calendario a opinionista di destra su Mediaset

Secondo le fonti, Hoara Borselli ha conosciuto il mondo dei riflettori fin da giovanissima. Compiuti 16 anni, infatti, inizia a lavorare come modella e fotomodella e, nel 1992, partecipa al concorso Miss estate Festivalbar, in onda su Italia 1.

In seguito, lavora come conduttrice televisiva e attrice, dapprima apparendo sul grande schermo con il film “Per favore, strozzate la cicogna” (1995), e poi, nel 1997, è nel cast di “Panarea”, diretto da Pipolo. Il suo primo ruolo d'attrice televisiva è, nel 2000, quello di Daniela Molinari nella soap opera “Un posto al sole”, in onda su Rai3.

Due anni dopo approda nella soap di Canale5 CentoVetrine nel ruolo di Barbara Nardi Ryan. Tra le altre fiction tv in cui ha recitato, si ricordano: la serie tv “Grandi domani”, in onda su Italia1 nel 2005, e la miniserie tv “Provaci ancora prof 2” del 2007 trasmessa su Rai1.

Nell'inverno del 2005 vince con il 65% dei voti la prima edizione del talent show di Rai1 “Ballando con le stelle”, in coppia con il maestro Simone Di Pasquale, con il quale, tra il 2007 ed il 2008, forma un sodalizio artistico, recitando con lui a teatro nel musical “La febbre del sabato sera”, ispirato dall'omonimo film con John Travolta. Nel 2006, l’attore Vincenzo Salemme la vuole al suo fianco come primadonna nel suo spettacolo in prima serata su Rai1, “Famiglia Salemme Show”.