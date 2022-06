Hoara Borselli replica all'ex compagna: "Sei rimasta odiosa come a scuola"

Hoara Borselli contro l'ex compagna di classe che l'ha sbugiardata su Facebook: "Sei rimasta odiosa come a scuola"

Hoara Borselli risponde all’ex compagna di scuola. Sotto i riflettori della polemica per aver preso posizione sulle condizioni lavorative dei giovani, dicendo, sostanzialmente, che è giusto iniziare dal basso e va bene fare gavetta (anche non pagata, o al massimo con gelato e patatine come unico compenso come ha fatto lei), l’ex modella ha dato il via al secondo round contro una presunta compagna di classe che ha smentito, appunto, questa sua dura quanto formativa esperienza lavorativa.

Su Twitter, la subrette vecchia fiamma del portiere dell’Inter e della Nazionale Walter Zenga, ha risposto al manrovescio dell’ex compagna con un messaggio piuttosto tagliente. “Cara compagna Vatteroni, vedo che non ha modificato il livore che ricordo bene fin dai tempi della scuola. Non mi risulta però che in classe ci si andasse in agosto. Non la ricordo al mare con me. Libera di gettare fango ma lo faccia con intelligenza. A volte basta poco”.

Cara compagna Vatteroni,vedo che non ha modificato il livore che ricordo bene fin dai tempi della scuola. Non mi risulta però che in classe ci si andasse in Agosto. Non la ricordo al mare con me.

Libera di gettare fango ma lo faccia con intelligenza.

A volte basta poco pic.twitter.com/GvMTSpWYvB — Hoara Borselli official (@HoaraBorselli) June 27, 2022

La compagna di classe, dunque, era autentica! Ma quale delle due sta rigirando la frittata? Ora, non resta che aspettare la replica. Stay tuned!