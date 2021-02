Apple, interrotte le trattative con Hyundai per le auto a guida autonoma

Le azioni di Hyundai e Kia hanno perso rispettivamente il 6,4% e il 15% dopo che le case automobilistiche sudcoreane hanno dichiarato di non essere in trattative con Apple per lo sviluppo di auto a guida autonoma. "Non stiamo discutendo con Apple sullo sviluppo di auto a guida autonoma", ha detto Hyundai in un comunicato. La dichiarazione ha aggiunto che Hyundai ha ricevuto richieste da "numerose aziende" sullo sviluppo di auto elettriche a guida autonoma, ma che "non e' stata presa alcuna decisione dato che siamo in una fase iniziale". Kia Motors, che fa parte del gruppo Hyundai Motor, ha fatto riferimento alla dichiarazione della societa' madre.

Apple ha rifiutato di commentare. L'annuncio ha scosso gli investitori che avevano scommesso sull'accordo tra le societa' sulla base di settimane di speculazioni e rapporti di media locali. Le azioni di Kia sono crollate di quasi il 15 per cento, il peggior giorno dal 2001 almeno, secondo quanto riportato dalla CNN. La caduta ha cancellato 5,4 miliardi di dollari dal suo valore di mercato. Le azioni di Hyundai sono scese del 6,2 per cento, perdendo circa 2,8 miliardi di dollari di valore di mercato. Non piu' tardi della scorsa settimana, i media, inclusa la Cnbc, avevano riferito che un accordo era vicino alla conclusione. Un rapporto sudcoreano aveva affermato che le due societa' avrebbero firmato l'accordo il 17 febbraio.