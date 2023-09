I fatti vostri, Falchi: "Parti male". Gelo con Timperi dopo la gaffe. VIDEO

I fatti vostri, la gaffe in diretta di Tiberio Timperi. Anna Falchi: "Parti già male"

Il programma tv "I fatti vostri" ha riaperto i battenti nel palinsesto televisivo Rai con il suo immancabile appuntamento mattutino su Rai 2. In questa nuova stagione - come è noto - è stata confermata alla conduzione Anna Falchi, affiancata però da una nuova compagna di avventura, Flora Canto e, a prendere il posto di Salvo Sottile, Tiberio Timperi.

Ebbene proprio il conduttore, al suo esordio nella storica trasmissione di intrattenimento, è entrato in studio e ha salutato il pubblico con entusiasmo: "Buongiorno, belli che siete. Mi devo dare un pizzico? No, è tutto vero". Poi, ha rivolto un saluto a tutti i conduttori che si sono alternati alla conduzione del programma di Rai2 e ha introdotto le co-conduttrici: "Buongiorno ad Anna Falchi e buongiorno a Flora Canto".

A quel punto però, è partita la gaffe. Timperi infatti si è rivolto ad Anna Falchi chiedendole: "Come si dice buongiorno in svedese?". Dimostrando così di ignorare che la conduttrice abbia origini finlandesi.

I fatti vostri, la replica (stizzita) di Anna Falchi

Come riporta Fanpage, Anna Falchi ha replicato a Tiberio Timperi: "Sono finlandese. Parti subito male, non hai studiato la mia biografia". Poi, è andata oltre: "Comunque benvenuti a Tiberio Timperi e Flora Canto, new entry di questa nuova stagione". E si è passati al primo servizio. Un inizio scoppiettante per la nuova edizione del programma ideato da Michele Guardì nel 1990.

In un'intervista rilasciata lo scorso agosto a Il Messaggero, Anna Falchi disse di Tiberio Timperi: "A me piace la sua ironia, così come mi piaceva molto Salvo Sottile. Certo, avrei voluto sapere prima che andava via". Per la conduttrice è la terza edizione al timone del programma di Rai2: "Per me questo percorso è cominciato dopo il clamore del matrimonio con Stefano Ricucci, quando non mi hanno più fatto lavorare e, dal 2007 in poi, sono stata costretta a fare una seconda gavetta. Sono ripartita da zero. Facendo le feste di piazza, esperienza che mi ha insegnato a gestire il palco davanti a migliaia di persone, e conducendo show nelle piccole tv locali, dove mi sono occupata anche di calcio e cucina. Oggi sembro rassicurante perché sono me stessa: una donna normale. Un’antidiva".