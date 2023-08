IA e comunicazione: così si la tecnologia può sconfiggere guerre. La proposta

Se le trasmissioni potessero essere gestite da un'Entità preposta probabilmente non ci sarebbero più guerre. L'analisi

Negli ultimi anni mi sono interessato delle capacità e dell'influenza dell'Intelligenza Artificiale sulla vita dell'uomo. Per il momento sembra che vi siano lati sostanzialmente positivi anche se molti paventano una pericolosità innata nell'usare questo nuovo “strumento”. Sicuramente vi è la necessità di regolamentare tutto il nuovo settore, ma a livello mondiale. Fatta questa doverosa premessa nel “navigare” mi sono imbattuto anche in docufilm e mi è venuta un'idea. Potrebbe essere possibile fare smettere qualsiasi tipo di belligeranza sia in atto sia sulla carta? Potrebbe essere se fosse data l'autorizzazione, per esempio all'ONU, alla CRI o all'Intelligenza Artificiale la possibilità di staccare qualsiasi tipo di trasmissione (centrali elettriche comprese) in presenza di una guerra.

Cos'è la trasmissione? Il termine trasmissione, nel campo delle telecomunicazionie dell'informatica, indica il processo e le modalità/tecniche finalizzate all'invio di informazione, tramite impulsi elettrici e segnali codificati, su un canalefisico di comunicazione da un mittente ad uno o più destinatari. Essa è resa possibile da apparecchiature elettroniche di ricetrasmissioneovvero da un trasmettitoree da un ricevitoreposte agli estremi del canale di comunicazione e che insieme definiscono genericamente un sistema di telecomunicazioni. In generale questo processo subisce le caratteristiche trasmissive del canale di comunicazione stesso che altera più o meno l'informazione trasmessa e vincola allo stesso tempo i rispettivi parametri di trasmissione. Centrale per il trasporto di informazione è il concetto di segnale portante modulazione. Trasmissione (telecomunicazioni) - Wikipedia.