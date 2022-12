"Il circolo dei mondiali" nella bufera e Di Stefano sbotta: "Siete il nulla"

Rai, il tweet choc di Alessandra Di Stefano

Nonostante l’assenza dell’Italia, i mondiali di Qatar 2022 hanno fatto molto discutere, specialmente per il tipo di copertura offerta dalla Rai. Dai soldi spesi dal servizio pubblico per una manifestazione che non vede in campo i nostri azzurri, fino alle polemiche sullo stile di Daniele Adani come telecronista, fino alle tante critiche per “Il circolo dei mondiali”, trasmissione condotta da Alessandra Di Stefano, direttrice di Rai Sport.

Al contrario de “Il circolo degli anelli”, la squadra composta con Sara Simeoni e Yuri Cechi per le Olimpiadi non ha ripetuto le performance delle Olimpiadi e, anzi, è stata fortemente criticata sui social e sui media.

Alessandra Di Stefano si sfoga in un tweet molto amaro e polemico: “La correttezza è fondamento delle mia esistenza, del mio mestiere. Colleghi della carta stampata, e non solo, mi hanno attaccato perché ero senza voce!!! Hanno giudicato #Ilcircolodeimondiali su una sola puntata. Ignorato ascolti e share. Le menzogne mi indignano. Siete il nulla”.

Alessandra Di Stefano, l'esilarante imitazione di Barbara Foria

Toni decisamente molto duri, soprattutto per il compassato stile della Rai, mentre forse sarebbe meglio prenderla con ironia. Per questo consigliamo ad Alessandra Di Stefano di farsi due risate con l’imitazione che le ha dedicato Barbara Foria: chi conosce il mondo dello spettacolo sa bene che essere imitati è un onore che non tocca a tutti e che, anzi, fa invidia a chi vorrebbe essere notato.