Il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino ospite a Rai Isoradio

Rai Isoradio, il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino ospite di Igor Righetti a "L'autostoppista"

I motivi dell’astensione record alle elezioni regionali, l’aumento di 890 euro lordi al mese dei deputati regionali siciliani e il ritorno delle Province sono alcuni degli argomenti che il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino affronterà oggi alle 17.45 con Igor Righetti, autore e conduttore del seguitissimo programma “L’autostoppista” in onda in diretta su Rai Isoradio, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 18. Oggi interverrà anche la scrittrice e giornalista Barbara Alberti.

Insieme al direttore Perrino, gli "autostoppisti" di oggi sono il direttore della Clinica oculistica del Policlinico Umberto I di Roma Leopoldo Spadea e la giornalista, sceneggiatrice e scrittrice Barbara Alberti.





“L’autostoppista” è il primo programma radiofonico pet friendly dove il co-conducente è il bassotto pet influencer Byron con 26 mila follower su Instagram (@byron.righetti). Per questo suo format crossmediale innovativo multipiattaforma, Igor Righetti si è ispirato all’esilarante commedia "Il tassinaro" diretta e interpretata nel 1983 da suo cugino Alberto Sordi.

In ogni viaggio, il “conduttore-conducente” offre un passaggio sulla sua auto parlante e interattiva a personaggi celebri “rimasti in panne”, ignari, però, di salire a bordo di un prototipo di vettura mai entrato in produzione in quanto anarchico e sovversivo.

"L’autostoppista" viaggia sulle frequenze di Rai Isoradio (103.3 e 103.5), sul sito e l’app RaiPlay Sound(www.raiplaysound.it/isoradio), in tv sul digitale terrestre al canale 705 e sul sito di Rai Isoradio dove si trovano anche le puntate in podcast.