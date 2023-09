Il governo lancia uno spot da mezzo milione che insegna come cucinare la pasta

Lo spot che fa infuriare gli agricoltori

Dopo “Welcome to Meraviglia”, un altro spot è destinato ad attirare l’attenzione. Dopo il flop della Venere rifatta per la Santanchè, il governo lancia uno con gli azzurri della pallavolo che sponsorizzano la pasta.

Un'operazione, come scrive GamberoRosso, dal costo di 500mila euro in cui i nostri atleti coordinati dall'allenatore giocano con i pacchi di pasta, per poi cucinarseli. E il coach, Ferdinando De Giorgi, che lancia ai suoi capitanati da Simone Giannelli nel ritiro di Cavalese, lo slogan: la pasta, integratore di felicità.

GUARDA LO SPOT

“La campagna è un momento significativo per evidenziare l'impegno costante del Governo italiano nella promozione della pasta italiana, valorizzando i suoi aspetti nutrizionali, la sostenibilità della filiera e la connessione tra gusto e salute e rappresentando un ulteriore passo avanti nello sviluppo del settore". Proclama un comunicato emesso al momento della presentazione dello sportone da un board composto da: Francesco Lollobrigida, Gran Cognato e Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani e da Orazio Schillaci, Ministro dello sport.

Una campagna, scrive GamberoRosso, voluta a gran voce dall'Ismea commissariata e guidata da Livio Proietti. Ora, alle parole: "sostenibilità della filiera" i nostri agricoltori sono sobbalzati. Ma come? Da mesi si denuncia una situazione drammatica per il settore, con una crisi che rischia di azzerare le coltivazioni italiane di grano, e si parla di filiera sostenibile?