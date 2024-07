Il lato oscuro degli influencer? Docu-serie Deadly Influence (in tv-streaming)

Deadly Influence – Il lato oscuro degli influencer, la docu-serie su discovery+

Dopo il successo americano, arriva su discovery+ venerdì 12 luglio “Deadly Influence – Il lato oscuro degli influencer” la docu-serie che indaga gli angoli più nascosti dei social media. Unica nel suo genere, la serie true crime in sei puntate apre un varco sulle oscure complessità del mondo dei social e sui pericoli che si celano al loro interno.

I registi Elli Hakami e Julian P. Hobbs, dopo lo sconvolgente documentario ‘House of Hammer’, tornano a indagare la vita delle star, questa volta dei social, raccontando la doppia vita ipnotica e misteriosa di un influencer online. Se online, le celebrity mostrano vite da sogno, offline, la realtà è molto diversa. Anche se i social media possono apparire come la chiave per opportunità e validazione – la possibilità di costruire una carriera basata su ricchezza, celebrità, potere e appoggiarsi alla propria community – il coinvolgimento in questi ambienti digitali può generare un tipo di realtà pericoloso.

La docu-serie “Deadly Influence – Il lato oscuro degli influencer” (6x60’) sarà disponibile dal 12 luglio su discovery+.