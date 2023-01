Il nostro generale, ecco quando torna la serie su Carlo Alberto dalla Chiesa

Il nostro generale, ecco quando torna in onda su Rai 1 la fiction su Carlo Alberto dalla Chiesa

"Il nostro generale" racconta gli eventi a partire dal 1973, quando il Generale dalla Chiesa viene trasferito da Palermo a Torino dove le Brigate Rosse stanno iniziando a rivendicare le loro prime azioni di propaganda armata. Dalla Chiesa è il primo a capire l’entità del pericolo per la già fragile democrazia italiana e la necessità di contrastarlo con nuovi mezzi investigativi.

Nonostante le resistenze dei vertici dell’Arma, il Generale non si arrende e, grazie alla sua ostinazione, nasce il Nucleo speciale antiterrorismo, un gruppo scelto di uomini, tutti giovanissimi, fortemente specializzato e capace di muoversi negli ambienti vicini ai brigatisti. Per i “ragazzi del generale” la lotta al terrorismo diventa un impegno totalizzante, non ci sono vacanze, pause e vita privata.

Tra i ragazzi del Nucleo spicca il pugliese Nicola, il "braccio destro" di dalla Chiesa: la sua voce narrante guida i telespettatori dentro la complessità del periodo storico di un Paese lacerato da tensioni sociali e oscure trame politiche.

Le vicende del Paese – raccontate anche attraverso immagini e filmati di repertorio originali – si intrecciano al racconto delle vicende private e delle relazioni familiari di dalla Chiesa: Dora Fabbo, l’amatissima prima moglie, i figli Nando, Rita e Simona, i nipotini, e la giovane seconda moglie Emanuela Setti Carraro, che morirà insieme a lui a Palermo.

Realizzata con la collaborazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri la serie tv "Il nostro generale" andrà in onda per quattro prime serate il 9,10, 16,17 gennaio su Rai 1.