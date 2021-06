"Il sistema" di Sallusti e Palamara, successo editoriale, debutta a teatro

Dopo il travolgente successo del libro edito da Rizzoli, che ha venduto oltre 300.000 copie, “Il sistema” di Luca Palamara e Alessandro Sallusti nel weekend ha debuttato anche a teatro.

A Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, la prima messa in scena della pièce che vede Edoardo Sylos Labini nella duplice veste di regista e interprete di questo docu-show, un genere che negli ultimi anni è stato portato in auge da giornalisti/oratori come Marco Travaglio.

L'intreccio tra giustizia, politica e potere economico continua ad affascinare gli italiani, anche in questa versione riadattata per il testro da Angelo Crespi e l’attore Simone Guarany, come co-protagonista, nel ruolo dell'intercettatore. Nel suo caso il coinvolgimento con i temi giudiziari è anche personale: il padre è stato detenuto per due anni e sette mesi in carcerazione preventiva, in regime di alta sicurazza, nell'ambito dell'inchiesta “Mafia Capitale”, salvo poi venire assolto in via definitiva.

Tuttavia, il regista Sylos Labini non è mosso da un attacco ai giudici: “La mia dedica è per Falcone e Borsellino perché non è uno spettacolo contro la magistratura, ma un omaggio a quelle toghe che hanno mantenuto e mantengono la schiena dritta nonostante tutto”.

Le prossime tappe dello spettacolo saranno Lecce, Piemonte, Toscana e Liguria, fino ad approdare a Milano a settembre e a Roma ad ottobre.