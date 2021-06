Il Sole 24 Ore primo quotidiano italiano su Apple Podcasts Subscriptions

In concomitanza con l'esordio internazionale di Apple Podcasts Subscriptions e dei nuovi canali di Apple Podcasts, dove gli utenti da oggi potranno sfogliare sia i canali gratuiti sia i canali a pagamento che offrono vantaggi extra riservati a chi si abbona, Il Sole 24 Ore e' il primo giornale italiano ad aprire un canale pay con una produzione originale in esclusiva per gli utenti di Apple Podcasts che si sono abbonati, ponendosi in prima linea al fianco dei piu' prestigiosi media internazionali come The Washington Post, Los Angeles Times, Cnn, Fox News in UsA, The Guardian per il Regno Unito e Der Spiegel per la Germania.

La ricca produzione di podcast del Sole 24 Ore, che da diversi anni realizza podcast e sperimenta nuove forme di contenuti audio presidiando tutte le piattaforme disponibili sul mercato, da oggi sara' interamente disponibile su Apple Podcast con una nuova doppia ed esclusiva offerta. Da un lato il canale freemium 'Il Sole 24 Ore' proporra' agli utenti della piattaforma Apple tutti i podcast curati dal quotidiano, caratterizzati da un'informazione e narrazione di qualita', a partire dal seguitissimo 'Start', il primo podcast quotidiano di notizie realizzato da un giornale italiano, on line da oltre un anno e costantemente nei vertici dei podcast piu' ascoltati nonche' inserito da Apple Podcasts nella Top List dei nuovi titoli del 2020 piu' ascoltati.

In piu', in esclusiva per gli utenti Apple, ogni settimana verra' realizzata una puntata extra che verra' pubblicata ogni lunedi' con un approfondimento speciale su un argomento specifico a cura dei giornalisti del Sole 24 Ore. Parallelamente Il Sole 24 Ore esordisce con il canale in abbonamento 'Le inchieste di Fiume di denaro', un'offerta di contenuti in esclusiva per la piattaforma Apple Podcasts.

Gli utenti avranno l'accesso esclusivo a tutto l'archivio delle 34 puntate della fortunata serie di inchieste dei giornalisti del Sole 24 Ore Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi, alle puntate inedite di Fiume di denaro - una al mese - e alle nuove inchieste prodotte dai due giornalisti, di cui la prima sara' 'Il tesoro di Maradona. Ricchezze, miserie e nobilta' del Pibe de oro'. 'Lo sviluppo di nuovi linguaggi e formati attraverso i quali proporre il nostro miglior giornalismo e' un impegno costante per Il Sole 24 Ore.

Raggiungere nuove audience con strumenti sostanzialmente nuovi, come sono i podcast editoriali, rispondendo a desideri e bisogni dei consumatori che mutano con gli stili di vita e l'innovazione tecnologica, e' oggi una scommessa per tutti gli editori' spiega Roberto Bernabo', Vicedirettore allo sviluppo digitale del Sole 24 Ore. 'Cosi', e' una sfida prestigiosa essere l'unico giornale italiano protagonista del nuovo progetto di Apple. Abbiamo scelto di farlo con due dei prodotti di punta: un'edizione speciale di Start, il podcast di informazione quotidiana che ha avvicinato Il Sole 24 Ore al pubblico giovanile e le inchieste di 'Fiume di denaro', degli inviati Galullo e Mincuzzi, con tutto l'archivio e le nuove serie che indagheranno il mondo del denaro, incominciando dai segreti del tesoro di Maradona'.

Il nuovo podcast su Diego Armando Maradona, online da oggi in esclusiva solo per Apple Podcasts Subscriptions, racconta in sette puntate storie, aneddoti e leggende che hanno accompagnato l'idolo del calcio dal primo giorno in cui l'Argentina ne ha scoperto il talento, fino all'ultimo giorno di vita, quando il mondo ha cominciato a conoscere le miserie di un patrimonio da ereditare, contrapposte alla nobile grandezza del calciatore che ha estasiato il mondo.

'Fiume di denaro' segue la sua vita ripercorrendone le tappe - quelle esaltanti e quelle dolorose - che ne hanno segnato la carriera da calciatore, allenatore, uomo-immagine e uomo d'affari. Un ricchissimo businessman che avrebbe voluto lasciare al mondo un'eredita' diversa da quella sulla quale figli legittimi e presunti si stanno lanciando.

Nel canale 'Il Sole 24 Ore' non mancheranno i titoli di successo della produzione podcast del Sole 24 Ore, composta da ben 23 titoli, tra cui 'Sessantasecondi' la pillola nata per Radio 24 e diventata podcast in cui il Vicedirettore del Sole 24 Ore Alberto Orioli ogni giorno commenta le principali notizie in 60', 'Donne del futuro' di Maria Latella dedicata alle donne under 40 di successo e giunta alla seconda stagione, le due fortunate serie curate dal Professore di Storia delle Istituzioni Politiche Paolo Colombo tra cui 'Kennedy: il mito e il coraggio', il podcast settimanale sui temi della finanza di Andrea Franceschi 'Market Mover', nonche' i due podcast automatici sviluppati dal Sole 24 Ore con l'intelligenza artificiale 'Le Borse oggi' e 'Covid, contagi e vaccini oggi' e la nuova serie 'Company Culture' di Alessandro Rimassa in uscita il 22 giugno.

Un'offerta che compone l'audio content strategy del Gruppo 24 ORE assieme alla ricca produzione di Radio 24 tra trasmissioni e podcast originali, anche lei presente sulla nuova release di Apple Podcasts con due nuovi canali free: il canale 'Radio 24', in cui e' possibile scoprire tutti i podcast dei programmi di Radio 24, arricchito day by day e con alcuni casi di successo come 'La Zanzara' di Giuseppe Cruciani che da anni e' nelle prime posizioni delle classifiche podcast sulle principali piattaforme audio, e il canale 'Radio 24 Podcast Originali', dove Radio 24, prima emittente radiofonica a produrre Podcast originali, propone agli utenti tutte le produzioni originali caratterizzate da ricchezza editoriale, trasversalita' dei temi e capacita' narrativa, come i piu' recenti 'La Variante Parenzo' di David Parenzo, le interviste di Pierluigi Pardo in 'Parla con Pardo', le storie di campioni e aziende dello sport che sostengono progetti finalizzati alla tutela della natura e dell'ambiente in 'Olympia-Sport For Nature' di Dario Ricci e la seconda stagione dei fortunati podcast sul mondo delle serie Tv 'Ancora una, poi smetto' di Marta Cagnola.

Per il Gruppo 24 ORE la presenza con 4 canali sul nuovo marketplace di Apple Podcasts Subscriptions fin dal suo esordio rappresenta una conferma nel continuare ad investire nell'innovazione digitale sul fronte dei contenuti audio con prodotti sia free sia pay all'insegna dell'approfondimento e della verticalita' e con formati audio on demand, in una logica di allargamento dell'audience.