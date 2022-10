Antitrust, il Tar del Lazio annulla la maxi-multa da 100 mln ad Apple e Amazon

Tim Cook e Jeff Bezos tirano un respiro di sollievo. Dopo la decisione dell’Antitrust di sanzionare Apple e Amazon nel 2021, il Tar del Lazio ha annullato la maximulta da oltre 100milioni (inizialmente di 134.530.405 euro, poi rettificata per errore in 114.681.657 euro).



La decisione è contenuta in una sentenza che ha riunito in un’unica decisione le motivazioni riguardo i ricorsi proposti da Apple Inc, Apple Distribution International Limited, Apple Italia, Amazon Italia Services, Amazon.com inc, Amazon Services Europe, Amazon Europe Core e Amazon Eu.



In sintesi, la sanzione riguardava, spiega in sentenza il Tar, una clausola del contratto stipulato tra Apple e Amazon nel 2018, che aveva riservato la vendita di prodotti Apple/Beats (prodotti Apple), tramite il marketplace, di Amazon ai cosiddetti Apple Premium Resellers (la categoria di rivenditori che, all’interno del sistema di distribuzione di Apple, soddisfa i più alti standard di qualità ed investimenti).



Secondo i giudici, “dall’esame dello svolgimento dei fatti si evince che l’Agcm avrebbe potuto acquisire tutte le informazioni necessarie per tratteggiare gli elementi-base dell’illecito e, quindi, decidere se avviare o meno la successiva fase istruttoria in un lasso di tempo molto più limitato di quello effettivamente decorso, durante il quale non risultano essere state compiute attività”.

“Tale circostanza”, si legge ancora nella nota, “si pone in contrasto con il rispetto dei principi di buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati”. Del pari fondata è stata poi ritenuta la censura concernente la violazione del diritto di difesa a causa del termine eccessivamente ridotto assegnato alle parti per le proprie osservazioni conclusive.