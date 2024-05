Ilary Blasi lascia Mediaset dopo Battiti Live? Il canto delle "sirene" spaventa Canale 5

Ascolti tv, Isola dei Famosi cala sotto al 16%

L'Isola dei Famosi 2024 non decolla, anzi prosegue la sua crisi sul fronte degli ascolti tv. Il reality di Canale 5 lunedì 6 maggio 2024 in prime time ha ottenuto 2.040.000 spettatori con uno share del 15.8% perdendo la sfida con la fiction Rai Il Clandestino che ha ottenuto 2.978.000 spettatori pari al 16.8% (primo episodio a 3.200.000 e il 16.4%, secondo episodio a 2.743.000 e il 17.3%).

Isola dei Famosi con Ilary Blasi di nuovo conduttrice?

E già c'è chi vocifera di ritorno alla conduzione da parte di Ilary Blasi nella prossima edizione de l'isola dei Famosi. Intanto, per lei l'estate sarà caldissima con Battiti live, che passa in prime time su Canale 5 (mentre Rai1 ha fatto lo stesso trasloco prendendosi il Tim summer hits). Secondo Tv Blog quello "sarà il banco di prova per Ilary Blasi per la decisione finale di Mediaset circa il ritorno della conduttrice alla guida de L’isola dei famosi. Ascolti di questa edizione dell’Isola che per altro non sarebbe onesto imputare unicamente alla conduzione di Luxuria, certamente più adatta nel ruolo più graffiante di opinionista".

Inutile dire che ovviamente per quanto riguarda il successo del programma molto dipenderà anche il futuro cast di naufraghi vip.

Isola dei Famosi con Ilary Blasi, ma non su Canale 5? "Sirene di altre reti"

Intanto però, stando a queste indiscrezioni Banijay "sta accarezzando l’idea di soddisfare le sirene di altre reti, che vorrebbero l’Isola dei famosi per i prossimi anni. Sarebbero infatti in corso dei contatti fra Banijay e altre realtà televisive circa il passaggio dell’Isola verso altri lidi. Rigorosamente però con la conduzione di Ilary Blasi".

Il futuro? "L’isola dei famosi 2025 dunque in ogni caso con Ilary Blasi, a Canale 5 o altrove"

Dopo i colpi Fabio Fazio, Amadeus e con i tanti rumor di queste settimane, quando di "sirene di altre reti", il pensiero corre subito al Nove e alla campagna acquisti di Warner Bros. Ma attenzione anche a un possibile scenario che porta in Rai, dove l'avventura de l'Isola dei Famosi iniziò poco più di vent'anni fa (su Rai2 nel 2003).