Iliad down, clienti su tutte le furie: "Impossibile telefonare". Tsunami di segnalazioni

Iliad down: da questa mattina i clienti dell'operatore hanno problemi a chiamare e navigare su Internet da mobile. Ecco cosa fare per risolvere il problema

Questa mattina i clienti di Iliad non riescono ad effettuare chiamate o navigano su Internet da mobile con forti rallentamenti. A partire dalle 8.45 il sito downdetector ha raccolto centinaia di segnalazioni per disservizi sulla rete dell'operatore low cost. Alcuni utenti riportano anche di problemi a navigare su rete fissa per chi ha attiva l'offerta fibra IliadBox. Le segnalazioni arrivano soprattutto da Milano, Bologna, Bari, Roma, Firenze e Pescara.

Iliad down, cosa fare per risolvere il problema

Stando ai commenti sul sito downdetector i disservizi sembrano in corso di risoluzione un po' in tutta Italia. Trattandosi di un problema di rete non resta infatti che attendere che Iliad provveda a individuare la causa del crollo della sua rete e lo risolva. In ogni caso se avete ancora difficoltà a navigare su Internet potete contattare il servizio clienti dell'operatore al 177. La chiamata è gratuita dal proprio numero di Iliad.