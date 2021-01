Iliad down: problemi di connessione in tutta Italia

Iliad down: da questa mattina in tutta Italia si registrano problemi a navigare su Internet e chiamare

Dopo i problemi registrati negli ultimi giorni dagli utenti di Vodafone oggi 21 gennaio anche i clienti Iliad devono affrontare un pesante disservizio. Come conferma il sito downdetctor, questa mattina sono cresciute le segnalazioni di problemi alla linea dell’operatore francese. Le difficoltà tecniche vanno dall’impossibilità di chiamare o navigare in Internet da mobile e assenza totale di segnale. Il problema sembra localizzato soprattutto al Centro Nord. Alcuni utenti affermano di non riuscire nemmeno ad accedere al sito di Iliad e quindi all’Area Personale da cui possono gestire la propria offerta.

Al momento Iliad non ha diffuso informazioni sulla natura del problema, anche se sicuramente ha preso in carico le segnalazioni e sta provvedendo a risolverlo.

Iliad non funziona: cosa fare

Nel caso in cui stiate affrontando problemi a chiamare o navigare con Iliad, il consiglio è quello di rivolgersi all’assistenza clienti dell’operatore al numero 177. La telefonata è gratuita sotto rete dell’operatore. In alternativa, ecco un piccolo trucco che non servirà a risolvere la situazione ma potrebbe permettervi di tornare online almeno per un po’.

Nel frattempo l’hashtag #Iliaddown è diventato trendic topic su Twitter e molti utenti hanno espresso il loro disagio anche su altre piattaforme social.