Iliad, problemi di connessione? Ecco un trucco per tornare a navigare

Iliad, problemi di connessione: il provider francese spiega come tornare a navigare in mobilità quando risulta assente il 4G

Iliad ha ottenuto un successo straordinario in Italia raggiungendo oltre 6 milioni di clienti in poco più di due anni dal debutto nel nostro Paese. L'operatore low cost, però, fin dall'esordio a registrato qualche problema a livello di copertura. L'azienda permette di navigare in 4G o 4G+ alla quasi totalità della popolazione italiana ma alcune zone della Penisola, come conferma la mappa presente sul sito di Iliad, non sono ancora raggiunte direttamente dal suo segnale.

Non è raro che utenti di Sardegna, Molise, Basilicata e di Comuni dell'arco alpino e delle zone più centrali del Paesi abbiano difficoltà a chiamare o navigare su Internet dal telefonino. Ora l'azienda ha rivelato un piccolo trucco per risolvere il problema.

Iliad, problemi di connessione: ecco come tornare a navigare se la linea non c'è

Secondo quanto riporta il sito Cellulari.it, Iliad avrebbe consigliato agli utenti che non hanno copertura in 4G di passare al 3G per ripristinare la connessione dati. Il passaggio si può effettuare direttamente dalle impostazioni del telefono. Il 4G è una tecnologia superiore al 3G in termini di potenza del segnale e velocità di navigazione ma la seconda è più affidabile. L'azienda avrebbe sottolineato che non si tratta di una soluzione in senso stretto ma di una sorta di miglioria. Nel caso in cui la connessione non venga ripristinata bisogna quindi rivolgersi all'assistenza clienti al numero gratuito 177.

Iliad da diverso tempo sta comunque lavorando all'ampliamento della sua rete proprietaria. Lo scorso giugno l'operatore stimava 5.000 stazioni radio installate, di cui circa 4.000 già attive. L'obiettivo entro la fine del 2020 è installarne 5.000.