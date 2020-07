MediaTech

Giovedì, 30 luglio 2020 - 19:35:00 In Rai per il sociale nuova direzione: alla guida Giovanni Parapini Il Cda della Rai ha istituito una nuova direzione in Rai per il Sociale

Sale alla guida di Rai per il Sociale, ex 'Tavolo per il Sociale', Giovanni Parapini. Dopo essere stato direttore della Comunicazione, Giovanni Parapini gestirà le due strutture legate a Rai per il Sociale: Responsabilità sociale e Inclusione digitale. Tramite la struttura Responsabilità sociale, sono gestite le campagne di raccolta fondi e di sensibilizzazione su varie tematiche, ma anche campagne di comunicazione sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Mentre l’Inclusione digitale tratta attività che saranno accostate a competenze sull’Ambiente, il Sociale e i Diritti umani. Come riporta Primaonline, la nascita della nuova direzione Rai è stata sostenuta in Commissione di Vigilanza, durante l’ultima audizione di Salini dell’11 luglio da parte degli esponenti della maggioranza e dell'opposizione.