Esce "Wonder", Shawn Mendes dal documentario su Netflix al 4° disco

Tra i documentari dedicati al mondo della musica, dopo Tiziano Ferro e e Sfera Ebbasta, alla fine di novembre è sbarcato su Netflix In Wonder, dedicato al cantautore Shawn Mendes. "Non è la storia di un musicista famoso, questa è la storia di un ragazzo che sta crescendo" anticipava lo stesso Mendes nel trailer. Il documentario che è stato realizzato da Grant Singer su e con la popstar canadese classe 1998, insieme a Andrew Gertler e Ben Winston, racconta le 104 tappe del tour mondiale durante il quale la star si è esibita a latitudini diverse, in palazzetti dello sport, stadi, sale concerto... in una narrazione che si snoda tra concerti dal vivo e spaccati di vita privata.



Il nome del documentario richiama "Wonder", il nuovo album di Shawn Mendes in uscita oggi 4 dicembre, disponibile in tutte le piattaforme di streaming e negli store online. Si tratta del 4° disco del cantautore canadese, 14 brani in tutto, che a ottobre era stato anticipato dall'uscita del primo singolo omonimo, e il 20 novembre dal featuring con Justin Bieber, intitolato "Monster".

In un post su Instagram così Mendes ha commentato l'album ai suoi followers: “Spero che amerete questo album almeno la metà di quanto lo amo io. La meraviglia mi ha insegnato la libertà e come arrendermi alla magia dell'arte. Canzoni dal cuore e suoni da un altro tempo e da un altro mondo. Vi adoro moltissimo, grazie per il vostro supporto per così tanti anni".