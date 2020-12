Influencer a 9 anni, è il re di Youtube e guadagna 29,5 milioni $

Youtube: l'influencer più ricco ha 9 anni e guadagna 30 milioni di dollari

Per fare l'influencer non ci sono limiti d'età, e Ryan Kaji, 9 anni, ne è l'ennesima dimostrazione. A lungo infatti, tra gli altri, si è parlato del fenomeno social over 80 degli Instagrans, i cosiddetti "fautori della greynaissance", seguitissimi anche dalla generazione Z. Ma adesso, come riporta Pambianco News, l’influencer più ricco di Youtube è un bambino di 9 anni, Ryan Kaji, con circa 12 miliardi di visualizzazioni e 27 milioni di iscritti, e guadagni da quasi 30 milioni di dollari. Grazie al web e ai social network infatti, come nota Pambianco, l’età anagrafica degli imprenditori digitali di successo si è notevolmente abbassata. E sebbene nel 2020 TikTok ha dettato legge su scala globale, arrivando persino a eclissare gli instagrammer, sembrerebbe che la moda adesso abbia un altro spazio competitivo dove approdare, ossia YouTube. Per il terzo anno consecutivo, secondo Forbes, Ryan Kaji è il content creator più pagato della piattaforma video arrivando alla notevole cifra di 29,5 milioni di dollari, 3 in più rispetto al 2019.

Ryan Kaji, lo youtuber texano di 9 anni fa esperimenti scientifici fai da te

Sul suo canale il piccolo youtuber texano propone esperimenti scientifici fai da te, in cui i protagonisti sono i suoi familiari e dozzine di "unboxing video", in cui spacchetta prevalentemente giocattoli. E alla stregua degli influencer più popolari anche lui, già nel 2018, ha lanciato un brand, Ryan’s World, realizzato in partnership con PocketWatch e Bonkers Toys. "Decorazioni, maschere, walkie talkie, pupazzi e tutto il merchandising a marchio da Kaji viene venduto da Target e Walmart, oltre a essere protagonista in migliaia di lettere a Babbo a Natale". Inaugurato nel 2015, adesso il suo canale è tradotto anche in spagnolo e giapponese. Inoltre proprio come alcuni influencer con più del doppio della sua età, Ryan ha avuto i suoi problemi con la Truth in Advertising e con la Federal Trade Commission, per dei video sponsorizzati non dichiarati come pubblicitari.