Instagram, arrivano gli account per i teenager. Ecco che cosa possono controllare i genitori

Instagram, arrivano gli account per i teenager

Meta introduce nuove misure di sicurezza per i giovani utenti su Instagram, con l’obiettivo di garantire un ambiente più protetto. La piattaforma lancerà presto profili dedicati agli adolescenti, caratterizzati da impostazioni di sicurezza rafforzate che regolano chi può interagire con i minori e quali contenuti possono visualizzare.

Tutti gli account di utenti sotto i 16 anni verranno automaticamente classificati come "profili under 16", con la possibilità di richiedere un allentamento delle restrizioni solo previa autorizzazione dei genitori.

Caratteristiche dei profili under 16

Questi account includeranno diverse protezioni automatiche:

Privacy predefinita : i profili saranno impostati come privati, richiedendo l’approvazione di nuovi follower e limitando la visibilità dei post agli estranei.

Controllo delle interazioni : i messaggi diretti saranno consentiti esclusivamente da utenti già connessi o seguiti.

Filtri avanzati : verrà applicata una versione rigorosa dello strumento "Parole Nascoste" per bloccare commenti o richieste contenenti linguaggio offensivo.

Limitazioni di contenuto : l’accesso a materiale potenzialmente sensibile nelle sezioni Esplora e Reels sarà ridotto.

Protezione da tag e menzioni: gli adolescenti potranno essere taggati o menzionati solo da chi seguono.

Strumenti per il controllo parentale

I genitori avranno accesso a nuove funzioni per monitorare l’attività online dei figli, tra cui:

Visualizzare le conversazioni recenti (fino a 7 giorni).

Impostare limiti giornalieri di utilizzo dell’app.

Approvare eventuali richieste di modifica delle restrizioni di sicurezza.

Come verrà implementata la nuova funzione

Le modifiche verranno applicate gradualmente: gli iscritti under 16 riceveranno automaticamente il nuovo profilo, mentre gli utenti esistenti verranno notificati e aggiornati nelle prossime settimane. La rollout inizierà in Nord America e Australia, per poi estendersi all’Unione Europea in una fase successiva. Queste misure riflettono gli sforzi di Meta per rispondere alle preoccupazioni riguardanti la sicurezza digitale dei minori.