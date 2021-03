Instagram risponde a Clubhouse: nuove chat room live solo audio

In seguito all'enorme successo di Clubhouse, l'esclusivo social network accessibile solo tramite invito e solo se si è in possesso di un disposito Apple, Instagram sembra essere in procinto di fare la sua mossa. La notizia è stata inizialmente promulgata dal New York Times, che però aveva pensato che sarebbe stato Facebook la prima piattaforma di Mark Zuckerberg a seguire questa tenenza.

Instagram ha già mosso un passo in questa direzione creando Live Rooms, una versione migliorata di Instagram Live, in cui ora è possibile avere fino a 4 partecipanti alla volta. Ma questo non basta: visto che Instagram e Clubhouse puntano allo stesso pubblico target, il primo non vuole perdere quegli utenti che si sposterebbero sul secondo per usufruire di questa funzione. Per questo motivo Instagram vuole implementare un servizio di chat simile a quello di Clubhouse.

A lanciare e confermare questa ipotesi è stato lo sviluppatore italiano Alessandro Paluzzi, che ha pubblicato due screenshot sul suo account twitter relativi a questa nuova funzione. In queste foto si può notare l'immagine di un microfono accanto a quella della classica videocamera. Questo fa pensare a quanto precedentemente detto: live chat solo audio.

Se così fosse, sarebbe l'effettiva risposta di Instagram al successo di Clubhouse. Bisogna ora aspettare l'annuncio ufficiale e capire come funzioneranno queste stanze. Sarà sicuramente un fallimento se limiteranno a 4, come con Live Rooms, il numero di persone che possono farne parte, dal momento che il punto di forza di queste innovative piattaforme è che danno la possibiltà a chiunque di entrare in un stanza qualsiasi e interagire con decine e decine di persone allo stesso tempo.