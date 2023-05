Intelligenza artificiale davvero vantaggiosa? I test fai da te per scoprirlo

Intelligenza artificiale, tutto il mondo ne parla, ma come funziona? Ecco alcuni semplici esperimenti che tutti possono fare

Il ceo di OpenAI Sam Altman è stato ascoltato davanti al Senato Usa per quanto riguarda lo sviluppo della Intelligenza Artificiale (IA). Come noto, dal novembre scorso in tutto il mondo si discute di IA e dei suoi potenziali pericoli. In Italia, unico Paese al mondo, un iperzelante garante della Privacy bloccò ChatGPT per qualche tempo, giusto per un po’ di pubblicità negativa mondiale. Ne abbiamo parlato qui: Il nuovo scivolone del garante della Privacy: blocca ChatGpt e ci ridicolizza.

Ma torniamo al fatto dell’altro ieri. Altman ha messo in guardia la politica statunitense sul pericolo di una Intelligenza Artificiale Ostile (IAO): “Se questa tecnologia non andasse bene le cose potrebbero finire molto male: dobbiamo dirlo ad alta voce e lavorare con il governo perché ciò non accada”. Altman era stato due settimane fa alla Casa Bianca insieme a Google e Microsoft per parlare di due punti che preoccupano la Casa Bianca e cioè come “insegnare” alla IA e come proteggere il copyright. Infatti ChatGPT impara da quello che trova sulla Rete. Se ci sono dati falsi restituisce dati falsi.

Nel contempo Altman ha detto che “l’Intelligenza Artificiale” fornirà grandi vantaggi all’umanità che eccedono i rischi e gli effetti negativi come la perdita di posti di lavoro”. Il discorso è sicuramente complesso ma il pericolo vero è che sia affrontato ideologicamente e non razionalmente. IA è un passaggio fondamentale per l’umanità. La sua potenziale capacità di interazione con homo sapiens è incommensurabile. Già ora l’Intelligenza Artificiale trova applicazione in molti campi: dalla medicina alla giurisprudenza alla gestione del traffico aereo e in generale è utilissima per tutti i processi complessi, specificatamente di tipo non lineare, cioè che auto interagiscono.